اتحاد الكرة يستأنف دوري الكرة النسائية أول أكتوبر

اكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات ان الدوري الممتاز للكرة النسائية ودوري كرة الصالات سيستأنفان في أول أكتوبر القادم . وقالت عبد الحق أنه يتم اعداد جدول لإجراء مسحات لاعضاء الفرق المشاركة في دوري الكرة النسائية والصالات من أجل الاطمئنان علي سلامتهم من الإصابة بفيروس علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء التدريبات وسيتم تحديد موعد بداية التدريبات ومواعيد استئناف الدوري علي أن ينتهي خلال شهر . Advertisements يذكر أن دوري الكرة النسائية يتبقي له خمس اسابيع ويتصدر قمة الدوري نادي وادي دجلة برصيد ٢٩ نقطة ويأتي كفر سعد في المركز الثاني برصيد ٢٤ نقطة . ٢٩ نقطة ويأتي كفر سعد في المركز الثاني برصيد ٢٤ نقطة . فيما يتبقي لدوري كرة الصالات اربع اسابيع ومباراتي قبل النهائي ومباراة النهائي ويتصدر مصر المقاصة القمة برصيد ٣٢ نقطة ويأتي الاعلاميين في المركز الثاني ب ٢٩ نقطة وميت عقبه في المركز الثالث ب ٢٩ نقطة ويحتل المنيا المركز الرابع ب ٢٣ نقطة متساويا في الرصيد مع البنك الاهلي صاحب المركز الخامس .

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