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النصر السعودي يعلن جاهزيمة مايكون للمشاركة أمام الهلال

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 أكد نادي النصر السعودي اليوم جاهزية نجم الفريق مايكون للمشاركة أمام الهلال في مباراة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع البرازيلي أخيرًا سلامته من الإصابة بفيروس المستجد "كوفيد 19" وذلك فور وصوله إلى العاصمة

الرياض .

 ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كاس الأمير للمحترفين برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن فريق الهلال المتصدر بـ 51 نقطة .

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