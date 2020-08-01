شاهد .. كيف استقبلت الجماهير الإيفوارية دروجبا أثناء تقديم أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أحتشد المئات من جماهير كرة القدم في كوت ديفوار لاستقبال الأسطورة ديدييه دروجبا اثناء تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده اليوم السبت. اتحاد كرة القدم في بلاده اليوم السبت. وقدم دروجبا ملف ترشحه للانتخابات إلى اتحاد كرة القدم الايفواري من خلال الأمين العام للجنة الانتخابية في صباح يوم السبت، وسط استقبال حافل من الجماهير فور وصوله لمقر الاتحاد. إلى اتحاد كرة القدم الايفواري من خلال الأمين العام للجنة الانتخابية في صباح يوم السبت، وسط استقبال حافل من الجماهير فور وصوله لمقر الاتحاد. Advertisements

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