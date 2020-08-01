المصري يجهز النيجيري أوموتو قبل مواجهة الزمالك بالدوري

بدأ فريق المصري البورسعيدي تجهيز لاعبه النيجيري أوستين أوموتو، بإجراء بعض التدريبات البدنية واللياقة الفردية بالمعسكر التدريبي ببفريق لبرج العرب، لينضم بعدها مع باقي الفريق بالتدريبات الجماعية.

شهدت قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والمختارة للانتظام عصر اليوم بمعسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها

الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، تواجد المهاجم النيجيري أوستين أموتو الذي كان قد أجرى قبل نحو أسبوعين جراحة لاستئصال الزائدة الدودية بأحد المستشفيات الخاصة ببورسعيد.

هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي اعتبارًا من مساء اليوم

، حيث سيبدأ اللاعب بتدريبات العدو الخفيف مع أدائه لبعض تدريبات التقويات بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامة الفريق قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية والتي سيتحدد على إثرها مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة من عدمه.

من المقرر أن يلتقي المصري البورسعيدي نظيره الزمالك، الخميس المقبل، في أولى المباريات التي ستعلن عودة الدوري المصري للملاعب، بعد توقف دام قرابة الخمسة أشهر.