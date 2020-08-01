يونج بويز بطلا للدوري السويسري للمرة الثالثة على التوالي

توج فريق يونج بويز بلقب الدوري السويسري لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والرابعة عشر في تاريخ النادي ، بعد فوزه علىمضيفه سيون بهدف دون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 35 و قبل الأخيرة من عمر المسابقة.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كريستوفر مارتنز في الدقيقة 14 ، ليرفع رصيد يونج بويز إلى 73 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه سانت جالن صاحب المركز الثاني.
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