رسميا .. تشيرو إيموبيلي هدافًا للدوري الإيطالي

توج تشيرو إيموبيلي لاعب فريق لاتسيو رسميا اليوم بلقب هداف الدوري الإيطالي موسم 2019-2020 بعد استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة فريق يوفنتوس لمواجهة روما اليوم بالجولة الأخيرة من الكالتيشيو.
وكان كريستيانو رونالدو ينافس إيموبيلي على جائزة هداف الدوري الإيطالي، لكن الأمر حسم بشكل نهائي لصالحإيموبيلي مهاجم لاتسيو، متصدر القائمة بـ35 هدفا وبفارق رباعية عن نجم يوفنتوس الذي استبعد من اخر مباراة في الدوري اليوم.
وفضل الجهاز الفني لفريق يوفنتوس بقيادة ماوريسيو ساري استبعاد "الدون" من قائمة مباراة روما، خاصة وان تسجيلأربعة أهداف لن يكون سهلا وايضا لمنح رونالدو راحة قبل مواجهة ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا ، ليضمن إيموبيلي التتويج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم 2019-2020، برصيد 35 هدفا متفوقا على القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ، الذي سجل 34 هدفا في الدوري الألماني بينما احتل رونالدو المركز الثالث في القائمة برصيد 31 هدف .
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