رسميا .. تشيرو إيموبيلي هدافًا للدوري الإيطالي

توج تشيرو إيموبيلي لاعب فريق لاتسيو رسميا اليوم بلقب هداف الدوري الإيطالي موسم 2019-2020 بعد استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة فريق يوفنتوس لمواجهة روما اليوم بالجولة الأخيرة من الكالتيشيو.

وكان كريستيانو رونالدو ينافس إيموبيلي على جائزة هداف الدوري الإيطالي، لكن الأمر حسم بشكل نهائي لصالح

إيموبيلي مهاجم لاتسيو، متصدر القائمة بـ35 هدفا وبفارق رباعية عن نجم يوفنتوس الذي استبعد من اخر مباراة في الدوري اليوم.

وفضل الجهاز الفني لفريق يوفنتوس بقيادة ماوريسيو ساري استبعاد "الدون" من قائمة مباراة روما، خاصة وان تسجيل