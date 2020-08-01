شاهد.. سانيا يحفز لاعبي أرسنال قبل مباراة تشيلسي برسالة عبر " تويتر"

حفز بكاري سانيا لاعب أرسنال السابق، لاعبو الجانرز قبل مباراتهم اليوم أمام تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي ستجمع بينهما علي ملعب ويمبلي. ونشر سانيا تغريده عبر حسابه الشخصي بموقع التوصل الإجتماعي تويتر قائلا: " أشعر بأن اللقب الرابع عشر سيأتي اليوم ، حظا موفقكم لكم " . عشر سيأتي اليوم ، حظا موفقكم لكم " . ويعتبر أرسنال هو النادي الأكثر تتويجا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث حصد اللقب 13 مره وخسره 7 مرات حاصلا علي مركز الصيف ليكون عدد مشاركاته في 20 نسخة من تلك البطولة، وكان أول فوز له في تلك البطولة عام 1930 ، وأخر فوز في النهائي عام 2013، وأخر فوز عام 2017 أمام نظيره تشيلسي ، الذي سيلعب أمامه في نهائي النسخة الحالية، كما تلقي المدفجية أخر خسارة في المباراة النهائية في2001. الصيف ليكون عدد مشاركاته في 20 نسخة من تلك البطولة، وكان أول فوز له في تلك البطولة عام 1930 ، وأخر فوز في النهائي عام 2013، وأخر فوز عام 2017 أمام نظيره تشيلسي ، الذي سيلعب أمامه في نهائي النسخة الحالية، كما تلقي المدفجية أخر خسارة في المباراة النهائية في2001.

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