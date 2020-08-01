أحمد الفولي يغادر العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

غادر اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو العناية المركزة بعد تماثلة للشفاء عقب فترة حرجة بعد أجراء عملية جراحية في القلب . حرجة بعد أجراء عملية جراحية في القلب . وتلقى الفولي تهنئة من الاتحاد الدولي والافريقي والاتحاد المصري بتماثله للشفاء وتمنى له الجميع العودة سالما لمباشرة مهام عمله في أسرع وقت .

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