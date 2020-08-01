كاف يُهنئ صالح جمعة في ذكرى مولده الـ27

هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اللاعب المصري صالح جمعة، نجم المنتخب والأهلي، بذكرى مولده السابع والعشرين.

نشر كاف صباح اليوم السبت تغريدة عبر صفحته الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "عيد ميلاد لصالح جمعة، النجم المصري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا للشباب 2013، ليساعد المنتخب المصري في حصد الكأس الغالية".

يذكر أن المنتخب المصري للشباب تحت 20 سنة، فاز ببطولة أمم أفريقيا 2013، التي حصل فيها صالح جمعة على لقب أحسن لاعب في البطولة.