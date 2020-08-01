مدير تعاقدات الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات موليكا ورمضان صبحي

أكد مدير التعاقدات بالأهلي “أمير توفيق“، أن العمل على إبرام صفقات جديدة للفريق الأحمر، منذ شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أنه يوميا يفاجئ بأسماء لاعبين، يتم تداولهم إعلاميا بأنهم قريبين من الانتقال للأهلي.

وقال توفيق في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي الأهلي:” المفاوضات مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشأن رمضان صبحي لازالت جارية، وهناك تمسك كبير بالتعاقد معه، لكن الأمر متعلق ببعض الجوانب المالية”.

وأضاف:” لم أسافر إلى الكونغو للتفاوض مع مازيمبي بشأن جاكسون موليكا، كنت متواجد في أجازة بالساحل الشمالي، وسمعت شائعات عن سفري إلى هناك من أجل التعاقد مع اللاعب”.

وواصل:” لن أتحدث عن مفاوضات الأهلي مع أي لاعب سواء أحمد رمضان بيكهام أو باهر المحمدي، والوقت لازال باكرا للحديث عن بعض الصفقات، لدينا نصف موسم آخر، والفريق يركز حاليا في التتويج بالألقاب”.

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وأكمل توفيق تصريحاته، مؤكدًا بأنه لا يجوز الحديث إعلاميا حول ملف الصفقات، وأي لاعب يتم التعاقد معه بشكل رسمي، يتم الإعلان الرسمي عبر كل منصات النادي الإعلامية.

وأتم:” البعض يقول أنني أقوم بنفي المفاوضات مع اللاعبي، لأنه من غير المنطقي الخروج يوميا بأسماء لاعبين لم يتم التفاوض معه من الأساس للانضمام للأهلي”.

وكان الأهلي قد نجح في التعاقد بشكل رسمي مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب مقابل 22 مليون جنيه، علاوة على 15% نسبة من إعادة بيعه مستقبلا”.

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