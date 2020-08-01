رياضة | كوكاكولا ينفي بيع فريق كرة القدم وينتظر قرار الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكاكولا ينفي بيع فريق كرة القدم وينتظر قرار الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي مجلس ادارة نادى كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل بيع النادى لقطاع الناشئين لأحد الشركات مؤكدا ان ما يتم تداوله غير صحيح .

وأشار المجلس انه بالفعل هناك عروض لأكثر من جهه لشراء قطاع الكرة بكوكاكولا وأن ذلك سيتم مناقشته خلال الجمعية العمومية والتى ستقام الشهر المقبل ومن المفترض ان تفوض الجمعية العمومية مجلس الادارة في اتخاذ القرار الأفضل لزيادة الإستثمارات داخل النادى .

ويهيب مجلس الادارة على الجميع بضرورة توخي الحذر من الأخبار المغلوطه حول هذا الموضوع مؤكدا انه في حالة اتخاذ اى قرار سيتم إعلانه من جهه مجلس الادارة .