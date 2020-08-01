رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد روما والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد روما والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين فريق يوفنتوس ونظيره روما، على ملعب آليانز، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي الممتاز.

وحسم البيانكونيري لقب الكالتشيو للمرة التاسعة على التوالي، حيث يعتلي صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 83 نقطة، فيما يتواجد روما في المركز الخامس برصيد 67 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي:-

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإيطالي.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:-

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

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خط الدفاع: دانييلي روجاني، أليكس ساندرو، خوان كوادرادو، ليوناردو بونوتشي .

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، أدريان رابيو، سيموني موراتوري.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي، جونالو هيجواين، كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لروما:-

حراسة المرمى: باو لوبيز.

خط الدفاع: كريس سمولينج، فيديريكو فازيو، أليكساندر كولاروف.

خط الوسط: أمادو دياوارا، ليوناردو سبيناتزولا، برونو بيريز، جوردان فيريتو.

خط الهجوم: إدين دجيكو، كارليس بيريز، هنريك مخيتاريان.