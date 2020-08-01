رياضة | ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فى السابع من أغسطس المقبل، على ملعب الأتحاد.

وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز السيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو فى مدريد قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

ملامح تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا:-

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حراسة المرمى : إيديرسون مورايس .

خط الدفاع : ووكر ، أوتامندي ، لابورتي ، ميندي .

خط الوسط : رياض محرز، جوندوجان ، رودريجو ،كيفين دى بروين .

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج، جابرييل خيسوس.