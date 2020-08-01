رياضة | أحمد السيد يطالب عاشور بتقديم الاعتذار للأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد السيد يطالب عاشور بتقديم الاعتذار للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد السيد، قلب دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، من زميله حسام عاشور، بتقديم الاعتذار للنادي الأهلي، في أعقاب الأزمة الشهيرة التي شهدتها الفترة الماضية.

وكان عاشور قد وجه هجوماً للنادي الأهلي عبر فيديو نشر له من خلال وسائل التواصل الأجتاعي، ليرد الأهلي بتوجيه الشكر له عما قضاه خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد السيد عبر قناة "أون تايم سبورت": "الأهلي لا يستحق أن نتحدث عنه بهذا الشكل، لذلك طالبت من عاشور تقديم الاعتذار للنادي".

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وتابع: "حاسام عاشور يحاول الإعتذار للأهلي حالياً، وأتمنى أن يقبل مجلس إدارة الأهلي ذلك، لأن عاشور شخص ذو خلق".

وأضاف: "دوماً تُحل مشاكل الأهلي داخل الغرف المغلقة وليس على العلن، ولم نعتد مهاجمة الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

واستطرد: "حينما رحلت عن النادي الأهلي لم أهاجم الأهلي بأي شكل، لأن النادي صاحب فضل كبير علي".

وأتم: "تلقيت عرضاً من نادي الزمالك عقب رحيلي عن صفوف الأهلي، وتحدث معي لاعب الزمالك السابق أسامة حسن، وأبلغته بأنني سأصلي استخارة وأقوم بالرد، إلا أنني صرفت النظر عن الأمر".