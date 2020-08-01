رياضة | ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فى السابع من أغسطس المقبل ، على ملعب الأتحاد.

وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز السيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو فى مدريد قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي:-

Advertisements

حراسة المرمى: تيبو كورتوا .

خط الدفاع: داني كارافخال ، ميليتاو ، فاران ، فيرلاند ميندى .

خط الوسط: لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي .

خط الهجوم: إيدين هازارد ، كريم بنزيما ، فينسيوس جونيور .