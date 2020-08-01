رياضة | ثنائي المنتخب المغربي صداع في رأس كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي المنتخب المغربي صداع في رأس كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة غدا الأحد.

ويعود الثنائي للقاهرة قادمين من المغرب عبر ترانزيت في دبي.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تواصلا مستمرا بين إدارة النادي والسفارة المصرية في المغرب لتنسيق عودة الثنائي.

ووجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة الشكر إلى السفير المصرى فى المغرب بعد جهوده فى تسهيل مهمه عودة اللاعبين

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وبحسب موقع «البطولة» المغربي، فإن تواجد أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، حتى هذه اللحظة في المغرب، كان يمثل صداعًا في رأس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، باعتبارهما أحد الركائز الأساسية في تشكيل القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لخوض المعسكر الثالث له، استعدادًا لعودة الدوري المصري، والمقرر عودته يوم السادس من أغسطس الجاري بمباراة أبناء ميت عقبة أمام المصري البورسعيدي، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

وأشار الموقع أن غياب بن شرقي وأوناجم حتى الآن عن تدريبات الزمالك، من بين النقاط المهمة التي من المحتمل أن يستفيد منها الرجاء في المواجهة القارية المنتظرة، نظرًا لأهمية الثنائي داخل تشكيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، في شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.