رياضة | ليس عمار حمدي.. نجم الأهلي مطلوب في الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس عمار حمدي.. نجم الأهلي مطلوب في الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى العربي بدر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضًا من أجل الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل النادي الأهلي، على فاكس رسمي من جانب نادي الاتحاد السكندري للتوقيع مع اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويأتي طلب الاتحاد السكندري، بناءً على توصية من طلعت يوسف المدير الفني، والذي يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب الشاب بالموسم الجديد.

Advertisements

ومن المقرر أن تناقش لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الأمر مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل اتخاذ القرار المناسب، خاصةً في ظل صعوبة مشاركة اللاعب بالموسم المقبل.

وكان اللاعب ظهر بمستوى متميز خلال المباريات الودية التي شارك فيها مؤخرًا، وأصبح على رأس اهتمامات بعض الأندية للحصول على توقيعه.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لعودة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.