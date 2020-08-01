رياضة | ثنائي شالكه ينضم ليونيون برلين وهويسكا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي شالكه ينضم ليونيون برلين وهويسكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي شالكه الألماني اليوم السبت انتقال سيدريك تيوشيرت إلى يونيون برلين وبابلو إنسوا إلى هويسكا الإسباني.

وانضم تيوشيرت صاحب الـ23 عامًا، الذي كان يلعب بفريق هانوفر الذي يشارك في الدرجة الثانية على سبيل الإعارة، إلى يونيون برلين في صفقة لم يجر الكشف عن قيمتها.

أما إنسوا صاحب الـ26 عامًا، فسيلعب في بلاده ضمن صفوف هويسكا الصاعد للدرجة الأولى، والذي لعب له خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة.

ولم يكن أي من اللاعبين يشارك مع شالكه بشكل منتظم، وقد لعب تيوشيرت 17 مباراة مع الفريق في حين شارك إنسوا في مباراة واحدة فقط.