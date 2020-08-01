رياضة | وائل جمعة: الأهلي بحاجة لمحترفين أفضل.. وفايلر يسير بخطى ثابتة

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وائل جمعة: الأهلي بحاجة لمحترفين أفضل.. وفايلر يسير بخطى ثابتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد وائل جمعة، قلب دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، وقدرته الكبيرة على قيادة النادي خلال الموسم الجاري.

وقال جمعة في مداخلة هاتفية في قناة النادي الأهلي: "فايلر يؤدي بشكل جيد ويسير بخطى ثابتة، وهو يدرك قيمة الأهلي جيداً حتى من قبل تعاقده مع الفريق، فهو يمتلك ثقل على المستوى الشخصي".

وتابع: "فايلر يمتلك علاقة جيدة مع اللاعبين، ولدية مرونة في التعامل مع اللاعبين، ويكافئ اللاعب المجتهد بمنحه الفرصة".

وأضاف: "فايلر يبحث عن الفوز بالبطولات وليس مجرد الفوز ببعض المباريات، والفارق بينهما كبير".

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وواصل: "جماهير الأهلي لا تقبل سوى الفوز، والأهلي لديه مبداً القتال في أي مباراة لإسعاد الجماهير".

واستطرد: "الأهلي يحتاج لأن يكون المحترفين أفضل من ذلك، وأتمنى التوفيق في اختيارات اللاعبين، لمساعدة الفريق على الفوز بدوري الأبطال وكأس العالم للأندية".

وأتم: "جوزيه هو المدرب التاريخي للقلعة الحمراء، وهو من صنع الإنجازات في جيلنا".

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