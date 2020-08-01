رياضة | بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والقومي للمرأة لتنفيذ "لأني رجل"

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة والقومي للمرأة لتنفيذ "لأني رجل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم وزارة الشباب والرياضة بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتعظيم التعاون بين الطرفين واستمرار تنفيذ دوري كرة قدم فى مختلف المحافظات تحت شعار "لأني رجل" بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التصفيات النهائية للدوري، والموعد المحدد لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك الذى يوقعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

ويساهم الدوري فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التى تشملها المنافسات، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التى تنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اطلقت فعاليات دوري "لأني رجل" مطلع العام الجاري حيث أقيمت منافساته الأولية وتصعيد الفائزين بالتصفيات إلى المراحل التالية، وتوقفت المنافسات مع ظهور جائحة كورونا.