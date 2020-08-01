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رياضة | الأهلي ينتظر إجراء مسحة جديدة عقب عيد الأضحى

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كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر إجراء مسحة جديدة عقب عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، خضوع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري والعمال، لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث يخضع الفريق للمسحة بعد عيد الأضحى المبارك، وقبل عودته لخوض المباريات من جديد.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي، يوم 6 أغسطس المقبل، على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الممتاز.

ويعود لاعبو الأهلي للتدريبات، غدًا الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم وأمس للاحتفال مع أسرهم بعيد الأضحى المبارك.

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