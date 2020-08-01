رياضة | ربيعة يكشف سبب كثرة إصاباته.. وينفي معاناته من إصابات مزمنة

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ربيعة يكشف سبب كثرة إصاباته.. وينفي معاناته من إصابات مزمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب المتعلقة بكثرة إصاباته مع القلعة الحمراء، منذ أن تم تصعيده للفريق الأول.

وتحدث ربيعة لبرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة النادي الأهلي، حيث قال: "لا أعاني من وجود أي إصابات مزمنة، ولو كان هذا الأمر صحيحاً، لما تواجدت في الأهلي حتى الآن، أو الاحتراف في البرتغال".

وتابع:"كثرة الإصابات لدي تعود لمشاركاتي المتعددة مع فرق الناشئين، بالإضافة لبعض الأحمال التدريبية المكثفة، والتي تعرضت لها بشكل خاطئ".

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وواصل: "حينما ذهبت للأهلي في سن الحادية عشرة، تم قبولي بفرق الناشئين، إلا أن والدي أخبر الكابتن بدر رجب بأني مقيد بنادي السكة الحديد، فتم رفضي خوفاً من حدوث أزمة بين النادينن، مثلما حدث مع محمد بركات".

واستطرد: "بدر رجب اتفق مع والدي أنه سيدعي رسوبي في الإمتحانات، وأن ذلك سيمنعني من التدريب لمدة عام، وظللت بدون كرة قدم لمدة عام، حتي تم رفع اسمي من سجلات نادي السكة الحديد".

وأتم: "بعد ذلك ذهب والدي لنادي السكة للتأكد من رفع اسمي، وهو ما حدث بالفعل، ثم عاد للنادي الأهلي وانضممت رسمياً للفريق".