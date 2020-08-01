رياضة | فيرستابن يتصدر التجربة الأولى لسباق فورمولا-1 البريطاني وهيلكنبرج يشارك مكان بيريز

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فيرستابن يتصدر التجربة الأولى لسباق فورمولا-1 البريطاني وهيلكنبرج يشارك مكان بيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ماكس فيرستابن سائق ريد بول أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البريطاني الذي يقام بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقا على البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس والمتوج ببطولة العالم ست مرات.

وحقق فيرستابن أسرع زمن للفة على مضمار سيلفرستون البالغ طوله 5891 مترا مسجلا دقيقة واحدة و422ر27 ثانية، وتلاه بفارق نحو نصف ثانية، هاميلتون متصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم.

Advertisements

وجاء لانس سترول سائق ريسينج بوينت في المركز الثالث بينما جاء زميله الجديد نيكو هيلكنبرج، الذي حل مكان سيرجيو بيريز الذي تأكد أمس الخميس إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المركز التاسع.

وأخفق سيبستيان فيتيل سائق فيراري في تسجيل أيض زمن بعد أن واجه مشكلات في نظام التبريد بسيارته.

وتجرى الجولة الثانية من التجارب الحرة اليوم الجمعة ثم تجرى التجربة الحرة الثالثة غدا السبت وتليها التجارب الرسمية التأهيلية التي تحدد مراكز انطلاق السائقين في سباق الأحد.