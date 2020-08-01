رياضة | كوبو: أطمح بالعودة للريال.. والليجا في أفضل دوري بالعالم

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كوبو: أطمح بالعودة للريال.. والليجا في أفضل دوري بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال مدريد، المعار لصفوف ريال مايوركا، أنه يهدف للعودة للميرنجي من جديد، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يشارك في أفضل دوري بالعالم.

وخاض كوبو (19 عاما) 35 مباراة مع مايوركا هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 5 أهداف.

وقال "كوبو" عبر مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "حلمي كان دائما أن أكون أحد أفضل اللاعبين، ولن أتوقف حتى أحقق ذلك الحلم".

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وأضاف: "قلت دوما أن هدفي هو اللعب في ريال مدريد، لهذا أعمل بجد حتى أخرج أفضل ما عندي، حتى دون أن أعلم ما سيحدث في مستقبلي".

وتابع: "أستمتع باللعب في الدوري الإسباني، أنا سعيد بالتواجد هنا، إنه أفضل دوري في العالم وأستمتع بكل مباراة".

واختتم: "مايوركا جعلني أنضج كلاعب وكشخص، اكتسبت بعض الأصدقاء الجيدين هناك، عشت معهم ذكريات جميلة وحزينة، وقد لاحظت دوما حب الجماهير في الجزيرة، كان موسما لا ينسى".