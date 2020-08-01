رياضة | "فيفا" يمديد فترة لجنة إدارة الاتحاد المصري لمدة 4 أشهر

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "فيفا" يمديد فترة لجنة إدارة الاتحاد المصري لمدة 4 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمديد فترة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري للعبة لمدة 4 أشهر مقبلة.

وذكر الاتحاد المصري في بيان له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، اليوم الجمعة، تلقيه خطاباً من "فيفا" يفيد بتمديد فترة عمل اللجنة حتى نوفمبر المقبل.

وكان "فيفا" أعلن تشكيل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري في 20 من أغسطس من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن ينتهي عملها اليوم الجمعة.

وتتكون اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم المصرية من عمرو الجنايني رئيساً للجنة و جمال محمد علي نائباً للرئيس ، وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.