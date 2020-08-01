شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أين الذين شككوا في عودة بن شرقي وأوناجم؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على عودة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من المغرب، غدًا الأحد.
وتساءل «منصور»: «أين المتربصين الذين شككوا في عودة ثنائي الزمالك؟»، مؤكدًا أن إدارة الكرة في القلعة البيضاء تدار بأعلى مستوى، ووفقًا لأسلوب علمي، وأن كل كبيرة وصغيرة تخص فريق الكرة، يتم التعامل معها بمنتهى الحرفية.
وقال «منصور»: «اعتدنا مثل هذه الحروب والأخبار المغلوطة، والشائعات التي تطول لاعبي الزمالك ومجلس إدارته من آن لآخر».
ومن جانبه، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الشكر إلى السفير المصرى في المغرب، بعد جهوده في تسهيل مهمه عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم .
ويعود الثنائي للقاهرة قادمين من المغرب عبر ترانزيت في دبي، وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تواصلاً مستمرًا بين إدارة النادي والسفارة المصرية في المغرب لتنسيق عودة الثنائي.
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