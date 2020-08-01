شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية من كارتيرون للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران، اليوم السبت، وذلك للحديث عن برنامج الأيام القادمة.

وكان الفريق قد استأنف معسكره اليوم في برج العرب، ويخوض مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة.

ويستعد الفريق لاستئناف النشاط الكروي من جديد، بعد فترة توقف دامت قرابة 4 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث يواجه المصري يوم ٦ أغسطس الجاري.