شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية من كارتيرون للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران، اليوم السبت، وذلك للحديث عن برنامج الأيام القادمة.
وكان الفريق قد استأنف معسكره اليوم في برج العرب، ويخوض مرانه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة.
ويستعد الفريق لاستئناف النشاط الكروي من جديد، بعد فترة توقف دامت قرابة 4 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث يواجه المصري يوم ٦ أغسطس الجاري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,078
-
تعافي
39,638
-
وفيات
4,805
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة فنية من كارتيرون للاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.