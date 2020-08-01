شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالظاهر السقا يجتمع مع كريم العراقي لحسم ملف التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بالفريق الكروي الأول بالنادي المصري، جلسة مع كريم العراقي، لاعب الفريق، لمناقشة في تفاصيل تجديد عقده، والاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالعقد الجديد، وذلك بتكليف من إدارة النادي، لغلق الباب أمام الأنباء التي تتردد عن وجود أزمة مع اللاعبين.

وأكد عبدالظاهر السقا، أن الفريق سيعود الأحد لاستئناف التدريبات، بعد انتهاء الراحة السلبية، لافتًا إلى أن الجهاز الفني استقر على البقاء على نفس الملعب، لاستكمال المباريات المتبقية في الدوري.

وأشاد «السقا» بالمستوى الذي ظهر على أداء اللاعبين خلال الوديات التي خاضها الفريق مؤخرًا، والتزامهم بتنفيذ التعليمات.

وأضاف: «المصري يعاني من أزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي، نأمل في إيجاد الحلول لها خلال الفترة المقبلة».

وشدد: «اللاعب لم يضع شروط التجديد، وسيتم التجديد له بأقل من 3 ملايين جنيه».

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