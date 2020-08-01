- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات وزيارات مكوكية لـ«دياب» مرشح حزب مستقبل وطن بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن» على زيارة، أسقف أكتوبر وأوسيم وتوابعها، ومعه لفيف من مرشحي الحزب في مقدمتهم أحمد دياب وعمر زايد وأحمد قطب.
وحرص دياب خلال الزيارة على تأكيد دور الوحدة الوطنية، في هذه المرحلة، والدور العظيم الذي يقدمه الاقباط تجاه وطنهم.
وأكد المرشح أحمد دياب أن حزب مستقبل وطن أصبح له دور سياسي كبير حاليا في الشارع المصري يشعر به كل مواطن، وهو ما لمسه خلال زياراته الأخيرة لدائرتة.
وقال خلال افتتاح الوحدة الحزبية بالطالبيه وبحضور المرشحين عمر زايد وأحمد قطب وقيادات حزب مستقبل وطن موجها كلمته للشباب، على ضرورة التكاتف مع القيادات السياسية والبحث عن تحقيق ذاتهم.
وأضاف دياب أن خلال زياراته المكوكية في دائرته أقيم مؤتمر حمل عنوان «شباب وستات قد التحدي» بحضور النائبة مايسة عطوه وكيلة مكتب القوي العامله بمجلس النواب، ووجه خلالها أحمد دياب كلمه لشباب وستات مصر جميعا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
94,078
-
تعافي
39,638
-
وفيات
4,805
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمرات وزيارات مكوكية لـ«دياب» مرشح حزب مستقبل وطن بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.