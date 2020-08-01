شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات وزيارات مكوكية لـ«دياب» مرشح حزب مستقبل وطن بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن» على زيارة، أسقف أكتوبر وأوسيم وتوابعها، ومعه لفيف من مرشحي الحزب في مقدمتهم أحمد دياب وعمر زايد وأحمد قطب.

وحرص دياب خلال الزيارة على تأكيد دور الوحدة الوطنية، في هذه المرحلة، والدور العظيم الذي يقدمه الاقباط تجاه وطنهم.

وأكد المرشح أحمد دياب أن حزب مستقبل وطن أصبح له دور سياسي كبير حاليا في الشارع المصري يشعر به كل مواطن، وهو ما لمسه خلال زياراته الأخيرة لدائرتة.

وقال خلال افتتاح الوحدة الحزبية بالطالبيه وبحضور المرشحين عمر زايد وأحمد قطب وقيادات حزب مستقبل وطن موجها كلمته للشباب، على ضرورة التكاتف مع القيادات السياسية والبحث عن تحقيق ذاتهم.

وأضاف دياب أن خلال زياراته المكوكية في دائرته أقيم مؤتمر حمل عنوان «شباب وستات قد التحدي» بحضور النائبة مايسة عطوه وكيلة مكتب القوي العامله بمجلس النواب، ووجه خلالها أحمد دياب كلمه لشباب وستات مصر جميعا.

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أحمد دياب

أحمد دياب