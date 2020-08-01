شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وأوناجم يصلان القاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة غدًا الأحد.

ويعود الثنائي إلى القاهرة قادمين من المغرب عبر ترانزيت في دبي، وذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة تواصلا مستمرًا بين إدارة النادي والسفارة المصرية في المغرب لتنسيق عودة الثنائي.

ووجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، الشكر إلى السفير المصرى في المغرب، بعد جهوده في تسهيل مهمه عودة اللاعبين.