شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: يسألوني دائمًا ما الأغلي لقب الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال؟ وأقول كليهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، لاعب ليفربول، إنه كان يحلم بتحقيق لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي مع الريدز، لافتًا إلى أن تحقيق البطولة القارية غيّر من عقلية الفريق.

وأضاف «صلاح»، في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول: «عندما يسألني الناس دائمًا عن البطولة المفضلة لديَّ. قلت كليهما، ولحسن الحظ لدينا كلاهما. هذا رائع».

وتابع: «الفوز بالدوري هذا الموسم يبدو رائعًا. إنه أمر لا يصدق، منذ جئت إلى هنا قلت إنني أريد الفوز بالدوري الإنجليزي مع هذا النادي. ما أراه من المشجعين والناس هنا أمر لا يصدق، أنا سعيد حقًا، وأستمتع به».

وأكد: «إنه لأمر رائع أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنه لا يزال دوري أبطال أوروبا، يا له من إنجاز للفريق».

وعن خسارة لقب البريميرليج العام الماضي بفارق نقطة، علق: «كان أمرًا مخيبًا للآمال نوعًا ما، لكن إذا رأيت عدد النقاط التي حصلنا عليها في الموسم وكيف لعبنا. كنا فخورين بأنفسنا أيضًا، لكننا شعرنا بحزن شديد لأننا خسرنا في النهاية».

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