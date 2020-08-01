شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعالج الأخطاء في آخر مراحل برنامج الاستعداد للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، لاستئناف تدريباته غدًا الأحد على ملعب الدفاع الجوي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني، للاعبي الفريق، لمدة 48 ساعة خلال عيد الأضحى المبارك، بعد الانتهاء من معسكر الإسكندرية.

يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة طنطا في الجولة 19 للدوري، والمحدد لها 10 أغسطس الجاري.

وينتظر أن يبدأ تشاتشيتش في تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج الذي وضعه لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة، والذي تضمن تدريب اللاعبين على أكثر من طريقة لعب، وذلك لرغبتة في دخول كل مباراة بطريقة مختلفة تناسب المنافس، بجانب علاج الأخطاء الفنية التي ظهرت خلال أداء اللاعبين بمعسكر برج العرب بالإسكندرية.

ويُنتظر أن يسبق مران الغد جلسة مع اللاعبين، لشرح تفاصيل البرنامج التدريبي الخاص بالأسبوع الجاري.