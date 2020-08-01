شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يناقش تعديل لائحة المصري مع مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس طارق العشرى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري، خوض مباراة ودية عقب العيد، للاطمئنان على الحالة الفنية للاعبين قبل عودة الدوري.
وينتظر أن يحسم «العشري» مصير الودية خلال الساعات المقبلة، بعد التشاور مع الجهاز المعاون، كما يناقش المدير الفني سلبيات وإيجابيات معسكر برج العرب، لتفادي الأخطاء في الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى، طلب المدير الفني من طبيب الفريق تقرير شامل عن حالة اللاعبين المصابين، ومواعيد عودتهم للتدريبات، من أجل تجهيز البدائل.
كما يجتمع «العشري» مع إدارة النادي لمناقشة تعديل لائحة الفريق، لرغبته في تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وتحقيق الانتصارات خلال المباريات الرسمية المقبلة.
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