شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يشترط الاحتراف الأوروبي للموافقة على رحيل حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، الخروج للاحتراف الأوروبي من أجل الموافقة على احتراف حسام حسن.

وتلقى اللاعب عدة عروض من أندية الدوري المحلي، إلا أن مجلس إدارة سموحة رفض مناقشتها جميعاً لرغبته في أن تكون الخطوة المقبلة للاعب هي الاحتراف الأوروبي.

وكلف حسام حسن وكيله بالبحث عن عرضاً في أحد الأندية الأوربية، حتى يتسنى له خوض تجربة الاحتراف بداية من الموسم المقبل.