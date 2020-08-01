شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الاتحاد الدولي لكرة اليد تفتش على ملاعب المونديال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الزمن للانتهاء من كافة الأمور المتعلقة باستضافة بطولة العالم، المقررة في يناير المقبل.
وأعلن حسين لبيب، مدير البطولة، أن لجنة تفتيش من الاتحاد الدولي للعبة ستصل القاهرة في شهر سبتمبر المقبل، لمراقبة الاستعدادات لاستضافة البطولة.
وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في الفترة بين 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.
وقال «لبيب» إن الاستعدادات تسير بصورة منظمة، بإنشاء 3 صالات جديدة، وتطوير صالة استاد القاهرة.
من ناحية أخرى، يعقد مسؤولو اتحاد كرة اليد اجتماعًا مع جارسيا، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة برنامج إعداد الفريق، والمعسكر المقرر أن يدخله المنتخب قبل المونديال.
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