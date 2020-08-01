شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في اتحاد الكرة بعد قرار «فيفا» ببقاء اللجنة الخماسية 4 شهور أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الخطاب الرسمي الذي تلقته اللجنة الخماسية المؤقتة من الاتحاد الدولي«فيفا» بمد فترة فترة توليهم مسؤولية الجبلاية لمدة 4 شهور، تنتهي في الثلاثين من نوفمبر المقبل.

واضطر الاتحاد الدولي للمد بهدف إنقاذ الكرة المصرية من حالة التخبط، وتفادي الفراغ الإداري بسبب عدم وجود مجلس إدارة منتخب يدير الكرة المصرية، خصوصًا بعدما أكد مندوب «فيفا» أن اللجنة لم تقوم بدورها على أكمل وجه، وفشلت في إنجاز المهام المطلوبة منها على مدار سنة بسبب ظروف جائحة كورونا، لذلك تم التمديد لهم 4 شهور بديلة عن فترة انتشار كورونا.