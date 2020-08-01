شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدني للزمالك بعد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكره ببرج العرب اليوم استعدادا لاستئناف النشاط الكروي من جديد. ووصل الفريق إلى الإسكندرية اليوم على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف عصرا. ويؤدي الفريق تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة بمران بدني

. وتأتي هذه المرحلة في ختام استعدادات الفريق لعودة النشاط من جديد حيث يلتقي الزمالك مع المصري يوم ٦ أغسطس الجاري.