شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوجريشة» يعدد مكاسب وديات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، عن رضاه بأداء اللاعبين خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق قبل العيد.

وأضاف «أبوجريشة» من أهم المكاسب في الوديات، هي ارتفاع المستوى البدني للاعبين بشكل تدريجي، كما يتمثل ثاني المكاسب في تجريب، مجموعة من اللاعبين في عدة مراكز، للوقوف على قدراتهم في تحقيق المرونة التكتيكية.

وأشار إلى أن تجربة مصر المقاصة الأخيرة تعد احتكاك حقيقي للاعبين قبيل استئناف الدوري، فضلا عن استعادة جاهزية المصابين بعد اكتمال شفائهم.

وأشاد مدرب الدراويش بالتزام اللاعبين بالتعليمات التي تُطلب منهم باستمرار، بجانب المنافسة بينهم لرغبة كل واحد في دخول حسابات المدير الفني للمشاركة في المباريات.

واختتم: «الفريق سيظهر بشكل جيد بعد استئناف النشاط الرياضي، في ظل حالة الإصرار لدى اللاعبين على استعادة مسيرة النتائج المميزة بمسابقة الدوري الممتاز».

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