شكرا لقرائتكم الأهلي يصرف قسط يوليو للاعبيه والخزينة الحمراء تتكبد 40 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلي قسط شهر يوليو مؤخراً بعدما نجحت إدارة النادي في توفير رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين في القلعة الحمراء رغم الأزمة المالية التى يُعاني منها العالم كله تقريباً جراء "جائحة" كورونا ، وقامت إدارة الأهلي بصرف أقساط اللاعبين ورواتب الأجهزة الفنية والعاملين بالنادي والتى تُقدر بـ40 مليون جنيه تقريباً.

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من ناحية أخرى ، قال كهربا إنه لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات، موضحاً خلال حواره مع قناة الأهلى أنه سعيد بوجوده في النادى الأهلى لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء ، وتحدث كهربا عن جلوسه احتياطيا قائلا:" ليس من طبعى الجلوس احتياطيا ولكنى راضى في الأهلى وكل من يعمل في النادى الأحمر يساعدنى على النجاح".

وأضاف عن علاقته بالجماهير :" عمرى ما أخزل جمهور الأهلى ومهما حصل أنا هشيلهم فوق رأسى وعندما وقعت للزمالك جمهور الأهلى كان يرانى ويسألنى متى تعود للأهلى" ، وقال نجم هجوم الاهلى إن نجوم النادى الأحمر لديهم عقيدة راسخة في أدمغتهم بالبحث عن المكسب في المباريات مؤكدا أنهم لا يعرفون الخسارة أو التعادل.