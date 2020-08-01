شكرا لقرائتكم المصري يستعد لمواجهة الزمالك بـ 25 لاعبًا في معسكر برج العرب المغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى برج العرب عصر اليوم للانتظام بأحد فنادقها استعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع الفريق بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 25 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر.

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عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، حسن علي ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، محمد زكريا “شيكا” ، الناشئ زياد فرج لخط الوسط

محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.

من ناحية اخرى قال طارق العشرى أن المصرى صاحب شعبية وجماهيرية كبيرة وفرضت شخصيتى على اللاعبين الذين تفاجأت بمستواهم الكبير خاصة الناشئين الذين أصبحوا من قوام الفريق، والمباريات المقبلة ستكون كثيرة ومضغوطة فبالتأكيد الكل أمامه الفرصة ".

وعن رحيل وادى، أكد العشرى: "لدى طموحات كبيرة مع المصرى لعمل فريق قوى يعود مجددا للانتصارات منهم محمود وادى الذى يعد من أكثر اللاعبين المهمين في الفريق، ولن أترك أي لاعب هذا الموسم لأننا محرومون من القيد، بالإضافة إلى أنه هو من القوام الأساسى ومحتاج مهاجمين كمان بجانب وادى وأوموتو".