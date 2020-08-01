شكرا لقرائتكم بن شرقى وأوناجم يصلان إلى القاهرة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة غدا الأحد، قادمين من المغرب عبر ترانزيت في دبي.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك فقد شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة من إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور ومسئولو السفارة المصرية في المغرب لتنسيق عودة الثنائي في ظل توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا .

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ووجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة الشكر إلى السفير المصرى فى المغرب بعد جهوده فى تسهيل مهمه عودة اللاعبين.

أجرى مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات اليوم مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم المحترفين في الزمالك، لمعرفة الموعد النهائي لوصولهما للقاهرة بعدما تعذر وصولهما أمس وفقًا لما أعلنه مسئولو الزمالك.. وطلب مسئولو الزمالك من الثنائي سرعة الوصول للقاهرة والانتظام في معسكر الفريق المقرر له غدًا استعدادًا لاستئناف الدوري حيث يواجه الزمالك نظيره المصري يوم 6 اغسطس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري