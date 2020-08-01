شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بخطاب إنهاء الزمالك لقضية فيريرا في الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفرد "الخليج 365"، بأخر خطاب مرسل من نادى الزمالك من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حيث جاء الخطاب للتأكيد على إرسال نادى الزمالك كافة مستحقات البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض ليتم غلق القضية بشكل نهائي.





الزمالك

وكشف "الخليج 365"، يوم 16 يوليو الماضى من خلال برنامج "مع شبانة" إن الزمالك نجح في إغلاق قضية فيريرا بسداد 400 ألف دولار قيمة المستحقات المالية للمدرب البرتغالي التي حصل على حكما بها من الفيفا ليتم غلق القضية وتحدث محامى المدرب البرتغالى خلال اليوميين الماضيين بتأكيد ما نشره "الخليج 365" إلا إن الزمالك حرص على إرسال خطابات تأكيدية سواء إلى محامى المدرب البرتغالى أو الفيفا لغلق تلك القضية بشكل نهائي.

وجاء نص الخطاب موجه من وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم إلى سكرتارية اللجنة التأديبية للفيفا للتأكيد على سداد أموال فيريرا من جانب الزمالك لغلق ملف القضية وهو ما حدث بشكل نهائي خلال الساعات الماضية ليتم غلق ذلك الملف من جانب إدارة الزمالك.

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وتولى فيريرا قيادة الزمالك خلال موسم 2014 / 2015 ونجح في الحصول على الدورى وكأس مصر مع الفريق الأبيض حيث فاز بالكأس بعد التغلب فى المباراة النهائية على الأهلى بهدفين نظيفين أحرزهما باسم مرسى، إلا أنه خسر السوبر المصرى أمام الأهلى فى اللقاء الذى أقيم بدولة الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرحل إلى السد القطرى قبل الرحيل لسانتوس البرازيلى.

ويستعد الزمالك حاليا لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة مهمة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.