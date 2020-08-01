شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يصرفون "قسط" يوليو والخزينة الحمراء تتكبد 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف لاعبو فريق الكرة بالنادى الأهلى قسط شهر يوليو مؤخراً بعدما نجحت إدارة النادى فى توفير رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين فى القلعة الحمراء، رغم الأزمة المالية التى يُعانى منها العالم كله تقريباً جراء "جائحة" كورونا، وصرفت إدارة الأهلى أقساط اللاعبين ورواتب الأجهزة الفنية والعاملين بالنادى، والتى تُقدر بـ40 مليون جنيه تقريباً.

من ناحية أخرى، أكد محمود عبد المنعم كهربا أنه لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات، موضحاً خلال حواره مع قناة الأهلى أنه سعيد بوجوده فى النادى الأهلى لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء، وتحدث كهربا عن جلوسه احتياطيا قائلا، "ليس من طبعى الجلوس احتياطيا ولكننى راضٍ فى الأهلى وكل من يعمل فى النادى الأحمر يساعدنى على النجاح".

وأضاف عن علاقته بالجماهير، "عمرى ما أخزل جمهور الأهلى ومهما حصل أنا هشيلهم فوق راسى، وعندما وقعت للزمالك جمهور الأهلى كان يرانى ويسألنى متى تعود للأهلى"، وقال نجم هجوم الأهلى إن نجوم النادى الأحمر لديهم عقيدة راسخة بالبحث عن المكسب فى المباريات، مؤكدا أنهم لا يعرفون الخسارة أو التعادل.