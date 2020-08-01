شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن وصول بن شرقى وأوناجم إلى القاهرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة غدا، الأحد، قادمين من المغرب عبر ترانزيت فى دبى.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، شهدت الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة من إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، ومسئولى السفارة المصرية فى المغرب لتنسيق عودة الثنائى فى ظل توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.

ووجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة الشكر إلى السفير المصرى فى المغرب بعد جهوده فى تسهيل مهمه عودة اللاعبين.

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وأجرى مسئولو نادى الزمالك عدة اتصالات اليوم مع الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم المحترفين فى الزمالك، لمعرفة الموعد النهائى لوصولهما للقاهرة بعدما تعذر وصولهما أمس وفقًا لما أعلنه مسئولو الزمالك. وطلب مسئولو الزمالك من الثنائي سرعة الوصول للقاهرة والانتظام فى معسكر الفريق المقرر له غدًا استعدادًا لاستئناف الدورى، حيث يواجه الزمالك نظيره المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 14 للدوري

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من غدٍ السبت وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في بدايات الشهر المقبل.

فى سياق متصل، اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.