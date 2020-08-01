شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. لوجين حسام لاعبة الطائرة: نفسى أكون عازفة ومثلى الأعلى أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى روبا دهشان لاعبة الكرة الطائرة فى نادى وادى دجلة، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ نجرسكو . من نجمك المفضل؟ أحمد حلمى.

لوجين حسام من مطربك المفضل ؟ أديل . لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ عازفة. Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا أستخدم العنف. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أنجلينا جولى.

لوجين حسام 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ يكون لعب رياضة قبل كدة أفضل.

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