شكرا لقرائتكم خبر عن هل تراجع فايلر وطلب تدعيم الجبهة اليمنى فى الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، رفضه التام لفكرة تدعيم الجبهة اليُمنى للفريق، ورغم أن الأيام الماضية شهدت تجدد الحديث عن مفاوضات يُجريها الأهلى مع أكثر من ظهير أيمن لتدعيم هذا المركز بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز فى الموسم المقبل، وذهب البعض إلى أن الأهلى فتح خطوط اتصال مرة أخرى مع بعض اللاعبين فى الدورى المحلى، أبرزهم باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى ومن قبله رجب بكار ظهير بيراميدز، كما طرح البعض إعادة باسم على ظهير الأهلى المُعار للجونة وغيرهم من لاعبى الناحية اليُمنى، لكن فايلر أبلغ الإدارة الحمراء بأنه لا يحتاج لتدعيم هذا المركز مثلما سبق وأوضح، وشدد على أنه يعرف كيف يوظّف أكثر من لاعب فى الأهلى بهذا المركز بعد رحيل أحمد فتحى.

من ناحية أخرى، يدفع مسئولو الأهلى مستحقات حق رعاية حسين الشحات نجم الفريق لنادى الشرقية للدخان على مدار 12 شهرًا، بناءً على الاتفاق الذى دار بين إدارة الناديين، كما اتفق الجانبان على عقد اتفاقية توأمة وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة على مستوى قطاعات الناشئين، ومنح مسئولو الأهلى الشيكات الخاصة بحق رعاية لاعبه حسين الشحات لنادى الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ، بناءً على طلب نادى الشرقية للدخان والذى طالب بحقه فى رعاية الجناح الدولي، بعدما لعب الشحات لصفوف النادى لمدة موسم واحد خلال مرحلة الناشئين، واستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات، والتى تبلغ قيمتها مليون و160 ألف جنيه فى إطار احترام إدارة النادى الأهلى للوائح والقوانين.