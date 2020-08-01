شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس فى صورة مع الصخرة: "وائل جمعة قبل مايبقى أحمد شوبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح نجم الأهلى السابق وائل رياض زميله وائل جمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، ونشر شيتوس صورة قديمة تجمعه مع الصخرة قبل الاعتزال وعلق قائلا، "مع وائل جمعة قبل مايبقي أحمد شوبير"، حيث لم يكن لوائل جمعة فى ذلك الوقت شعر فى رأسه ليرد عليه وائل جمعة قائلا، "حبيبي يا قطعه السكر المحلى محطوط على كريمة"، وتفاعل المتابعون لوائل جمعة ورياض السوشيال ميديا، وعلقوا العديد من التعليقات الساخرة.



وائل جمعة ووائل رياض

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وكان وائل رياض "شيتوس" نجم الأهلى السابق ومدرب المنتخب الأولمبى الحالى نشر صورة سيلفى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك مع خروف العيد، معلقا عليها " كل عيد أضحى وأنتم طيبين وبخير" .

ويمتلك شيتوس مواهب عديدة بخلاف كرة القدم مثل الغناء و العزف ،حيث نشر فى فترة الحظر مقطع فيديو أثناء قيامه بالعزف على البيانو أثناء تواجده فى معسكر الفراعنة الصغار، كنوع من تخفيف الضغوط على اللاعبين ونشر جو من المرح بعيداً عن المباريات وحساباتها المعقدة، حيث تقمص شيتوس دور الموسيقال الكبير عمر خيرت، وقام بالعزف الذي نال استحسان وثناء اللاعبين المحيطين به.