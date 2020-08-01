شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته مساء اليوم في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكره ببرج العرب، اليوم السبت، استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي من جديد.
ووصل الفريق إلى الإسكندرية اليوم، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف عصرًا.
ويؤدي الفريق تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة.
وتأتي هذه المرحلة في ختام استعدادات الفريق لعودة النشاط من جديد، حيث يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي ٦ أغسطس الجاري.
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