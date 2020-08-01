شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيوني: عمرو جمال جاهز للمشاركة في تدريبات طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، بعد تماثل عمرو جمال مهاجم الفريق للشفاء تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، إن عمرو جمال تعافى تمامًا والمسحات الأخيرة، نتيجتها سلبية واللاعب جاهز للمشاركة مع الفريق في التدريبات والتجارب الودية، قبل استئناف مباريات الدوري الرسمية.

وشدد «بسيوني» على أن «جمال» حصل على الراحة اللازمة، حتى يعود أفضل من ذي قبل، مؤكدًا أن عمرو جمال من أفضل اللاعبين بالفريق، وسيكون نقطة فارقة في مشوار طلائع الجيش في الدور الثاني هذا الموسم.