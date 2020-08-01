شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، على صرف دفعة جديدة للاعبين من مستحقاتهم لدي النادي في سبتمبر المقبل. وكان مجلس الإدارة قد صرف جزء من المستحقات أواخر يوليو المنقضي، بعد تأخر صرفها بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها معظم الأندية المصرية بسبب فيروس كورونا.

ويسعى مجلس إدارة المصري لتحفيز لاعبيه من أجل تحقيق الانتصارات، واحتلال مركز متقدم في جدول مسابقة الدوري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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